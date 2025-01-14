Два ЖК из Екатеринбурга вошли в пятерку лучших новостроек России

Два екатеринбургских жилых комплекса вошли в пятерку лучших новостроек России по потребительским качествам по версии ЕРЗ.РФ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "УГМК-Застройщик".

Единый ресурс застройщиков опубликовал на своем сайте топ новостроек России по потребительским качествам. 4 тысячи 212 жилых комплексов оценивались экспертами по 165 параметрам. В критерии оценки вошли транспортная доступность, социальная и коммерческая инфраструктура, дворовое пространство и безопасность, архитектура, инженерные системы, клиентский сервис и другое.

Возглавил федеральный список на 1 января 2025 года екатеринбургский ЖК "Макаровский" с общей оценкой потребительских качеств 88,4 балла. Второе и третье место получили новосибирские новостройки (88,1 и 85,4 баллов соответственно). За ним следует тюменский ЖК с оценкой 85,25. Пятерку лидеров замыкает еще одна уральская новостройка – ЖК "Нагорный". Оценка ее качества выросла на 2,4 балла и составила 84,8 балла.

Эти два уральских проекта от "УГМК-Застройщик" занимают первое и второе места по комфортности в Свердловской области. Еще два жилых проекта девелопера – жилой район "Изумрудный бор" и ЖК "Никольский" – вошли в топ-10 новостроек региона.

Сегодня строительство жилого комплекса "Макаровский", расположенного на Олимпийской набережной Екатеринбурга, подходит к своему логическому завершению. Остались последние штрихи перед сдачей в эксплуатацию финальной пятой очереди проекта. В "Нагорном" завершается возведение нескольких секций второй очереди. В этом году планируется ввести в эксплуатацию новостройку с встроенным детским садом, а в 2026 году приступят к третьей очереди проекта.

Благодаря высоким позициям жилых проектов в рейтинге новостроек, "УГМК-Застройщик" занимает вторую строчку рейтинга российских девелоперов по потребительским качествам и первое место в Свердловской области. В портфеле компании ряд знаковых проектов: самый высокий небоскреб на Урале "Башня Исеть", ЖК "Никольский", жилой район "Изумрудный Бор", клубный дом "На Хохрякова" и другие. В перспективе еще одним крупным проектом компании "УГМК-Застройщик" станет редевелопмент территории, ранее принадлежащей Уралмашзаводу.