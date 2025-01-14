В России выросло на треть количество поездок по платным трассам "Автодора"

Подведены итоги поездок россиян в 2024-ом по платным дорогам. Показатель в ушедшем году где-то вырос кратно, где-то – на четверть.

Больше всего трафик на трассах М-12 (рост в четыре с лишним раза) и М-4 (увеличение на 25%, несмотря на рост тарифа на четверть на отдельных участках. Владельцы других платных дорог тоже говорят о росте трафика, но в пределах 5-14%.

В сети госкомпании "Автодор" (в управлении – 5 тыс. км дорог, из которых платные – 3,1 тыс.) число проездов выросло на треть – до 379 млн. Несмотря на то, что этот показатель стабильно растет, в минувшем году рост количества пользователей можно назвать рекордным: в 2023 г. прирост составлял 17%, в 2022 г. – 13,3%, пишет "Ъ".