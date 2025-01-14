На Среднем Урале обнаружили 500 тонн рыбных консервов подозрительного производства

В Свердловской области было выявлено более 500 тонн рыбных консервов, происхождение которых не подтверждаются ни одним из имеющихся документов. Об этом сообщает пресс-служба Уральского управления Россельхознадзора.

Консервы поступали в продажу в течение 2024 года. За это время продукция была зафиксирована в системе "Меркурий", которая показала, что консервы были связаны с неоднократными нарушениями со стороны ООО "Гринберри" и ООО "Продэкспорт" из Екатеринбурга. Проверка показала, что предприятия ссылались на несуществующие ветеринарные документы, из-за чего истинное происхождение рыбных консервов подтвердить становилось невозможным.

Еще одним нарушением стало то, что предприятия продлевали срок годности, объединяя продукцию с "более свежими" партиями. Затем все консервы направлялись в свердловские магазины.

После проверки получатели продукции получили уведомление с требованием изъять ее из продажи, учетные записи ООО "Гринберри" и ООО "Продэкспорт" в системе "ВетИС" были аннулированы. Результаты проверки также были направлены в правоохранительные органы Свердловской области.

Напомним, в декабре мать и дочь из Екатеринбурга отравились шпротами в стеклянной банке якобы от завода "За Родину". популярную в России консерву женщины приобрели на мини-рынке возле ДК ВОС у неизвестного с грузовой машины. В банке эксперты обнаружили бактерии Clostridium botulinum, которые привели к тяжелым последствиям для здоровья пострадавших.

После этого партию от 13 сентября 2024 года изъяли практически из всех магазинов, однако проверка показала, что бактерии в шпротах "За Родину" нет. Председатель совета директоров компании-производителя Сергей Лютаревич после этого также рассказал, почему в их продукции вообще не могло оказаться Clostridium botulinum.