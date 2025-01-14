Силами ПВО уничтожены 17 украинских дронов, атаковавших Тульскую область

Минувшей ночью силы ВСУ провели массированную атаку беспилотниками на Тульскую область.

Всего, по данным от губернатора региона, было уничтожено 17 вражеских дронов.

"Выехал в Алексин. Вместе с главой администрации Павлом Федоровым оценили ситуацию после атаки БПЛА. В результате падения обломков беспилотников выявлены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек, остекления в жилом доме. Пострадавших нет", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Штатными средствами ПВО, как сообщает Минобороны РФ, атака вражеских беспилотников была отражена.

Также губернатор сообщил, что тушение пожара в здании военного госпиталя в Туле практически завершено.

"В настоящее время проводится дополнительный пролив для исключения повторных возгораний. Движение автомобильного и общественного транспорта по улице Советской в утренние часы будет возобновлено. Останется закрытым проезд по улице Союзной", - уточняет Дмитрий Миляев.