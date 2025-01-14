Пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово вырос почти на 10%

В 2024 году пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово вырос. Об этом сообщает официальный Telegram-канал уральского аэропорта.

В минувшем году через Кольцово прошли 8 млн 47 тысяч пассажиров, что на 9% превысило показатель 2023 года. Большая часть – свыше 5,8 млн человек – путешествовала по внутрироссийским направлениям. Что касается международного пассажиропотока, он вырос на 35% до более чем 2,2 млн человек.

Наибольший вклад в перелеты из Екатеринбурга внутри России традиционно внесла Москва (2,1 млн пассажиров), а также Сочи (825 тысяч пассажиров) и Санкт-Петербург (728 тысяч). На международных линиях это Анталья (605 тысяч пассажиров), Дубай (185 тысяч) и Пхукет (131 тысяча).

Напомним, в самом конце прошлого года из Екатеринбурга вылетел первый рейс в Абу-Даби.