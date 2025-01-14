В УрГПУ введут для студентов договоры целевого обучения

В Уральском государственном педагогическом университете внедрят механизм действия договоров целевого обучения. Таким образом, выпускники вуза к концу обучения уже будут иметь работу, а педагогическая сфера не будет терять потенциальные ценные кадры. Об этом рассказал исполняющий обязанности ректора УрГПУ Юрий Биктуганов.

По его словам, раньше отток выпускников с педагогического в другие профессии удавалось остановить с помощью системы распределения, однако, на сегодняшний день, обязанность отработать по своему направлению три года законом не предусмотрена. Именно поэтому было решено вернуться к договорам целевого обучения. Биктуганов уверен, что это позволит сократить дефицит кадров в системе как общего, так и дополнительного и средне-профессионального образования.

"По окончании вуза наши выпускники в большинстве случаев не выбирают систему образования, уходят в коммерцию, в различные структуры. Единственный механизм, который сегодня возможен, – это договор целевого обучения, который позволяет в период обучения поддержать наших студентов: это и стипендии до 10-15 тыс. рублей ежемесячно, и повышение их квалификации, а затем предоставление им условий для работы и жилья. Вот этот механизм мы планируем в объединенном вузе внедрить", – рассказал Юрий Биктуганов в программе "Акцент" на ОТВ.

По его словам, в последние годы в РГППУ эта система не работала, из-за чего приходилось привлекать к работе в колледжах и техникумах сотрудников промышленных предприятий. Сейчас ощущается острая необходимость в кадрах именно инженерно-педагогического направления.

"До чего мы доработались? Мы обращались к руководителям промышленных предприятий, чтобы они направляли своих инженеров, мастеров, специалистов, которые работали в качестве преподавателей и мастеров производственного обучения в наших колледжах и техникумах. А функцию эту должен кто выполнять сегодня? Созданный в свое время, исторически, это инженерно-педагогический вуз, который сегодня в объединении будет выполнять эту функцию", – добавил Биктуганов.

Напомним, в конце 2024 года Российский государственный профессионально-педагогический университет" (РГППУ) в Екатеринбурге прекратил свое существование в виде самостоятельного учреждения. Путем реорганизации двух вузов, его присоединили к "Уральскому государственному педагогическому университету" (УрГПУ).