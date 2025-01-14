Shot: На предприятии "Танеко" в Нижнекамске звучат сигналы тревоги

Сирены тревоги звучат на предприятии "Танеко" в Нижнекамске (Республика Татарстан), пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, проводится эвакуация сотрудников. Также сообщается, что в местном аэропорту объявлен план "Ковер" из-за угрозы атаки БПЛА.

Кроме того, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы и Ульяновска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию. Отмечается, что ограничения продолжают действовать в аэропортах Казани и Саратова.

Ранее из-за атаки украинского беспилотника произошло возгорание газовой цистерны в пригороде Казани. Mash писал, что ВСУ попытались атаковать завод "Оргсинтез". Кроме того, в результате атаки БПЛА есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе.