Трамп: ущерб от пожаров в Калифорнии равен последствиям ядерного удара

Разрушения из-за пожаров в округе Лос-Анджелес США превышают урон от ядерного удара. Так сказал вновь избранный президент США Дональд Трамп, пишет ТАСС

По его словам, число погибших заметно вырастет.

"Ситуация намного хуже, чем можно увидеть по телевизору", - сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

Как минимум 24 человека погибли в результате пожаров, охвативших американский округ Лос-Анджелес. Личности большинства погибших установить пока не удалось.

Напомним, лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния) 7 января. Их общая площадь уже превысила 16 тыс. га. Огонь уничтожил более 12,3 тыс. строений, в том числе, дома многих знаменитостей. Сообщалось, что задержан подозреваемый в поджоге.

Ранее голливудский актер и режиссер Мел Гибсон сказал, что власти США умышленно уничтожают Калифорнию. Он поддержал других знаменитостей, которые раскритиковали работу руководства Калифорнии во время пожаров в Лос-Анджелесе. Актер считает, что властям США было выгодно допустить масштабные пожары.

"Я знаю наверняка, что они несерьезно отнеслись к теме водных ресурсов. По необъяснимым причинам они опустошили пожарные резервуары", — заявил Гибсон.