В Екатеринбурге главу МПК "Синерджи" судят за крупное мошенничество

В Екатеринбурге перед судом предстанет председатель правления потребительского кооператива. Его обвиняют в крупном мошенничестве в отношении десятков пайщиков.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 39-летний мужчина. Как показало расследование, он зарегистрировал международный потребительский кооператив "Синерджи", деятельность которого была основана на принципах сетевого маркетинга с привлечением денег пайщиков. Средства поступали на расчетные счета кооператива, а также принимались наличными. При этом какие-либо первичные документы не оформлялись.

Деятельность МПК "Синерджи" была организована в головном офисе в Екатеринбурге. Также открылись консультационные офисы в Улан-Удэ, Якутске и Хабаровске. Была размещена реклама о деятельности кооператива, а в регионах страны проводились презентации.

"Привлечение денежных средств производилось по следующей схеме: гражданам предлагалось внести средства в качестве пая на расчетный счет кооператива и выбрать программу инвестирования. Программы подразумевали приобретение движимого или недвижимого имущества за счет получаемых от пайщиков средств. В кооперативе имелись следующие программы: "Вклад", "Погашение кредита", "Покупка гаджетов", "Отдых мечты", "Авто-программа", "Свадьба мечты", "Покупка мебели" и другие", - говорится в материалах уголовного дела.

Как показало расследование, деньги, поступавшие на счета кооператива, использовались для оплаты рекламных услуг, аренды помещений в различных городах, интернета и прочих расходов. Какой-либо инвестиционной деятельности, способной обеспечить выполнение обязательств перед пайщиками, не велось. В результате 28 человек понесли ущерб на сумму более 416 тысяч рублей.

Сейчас следствие завершено. Дело главы МПК направлено в Октябрьский районный суд уральской столицы.

Напомним, в 2022 году в Екатеринбурге был осужден основатель "финансовой пирамиды" "Золотой векъ". Его признали виновным в мошенничестве и отправили в колонию.