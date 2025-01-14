СК возбудит дело после нападения собаки на жительницу Екатеринбурга

Жительница Екатеринбурга пострадала в результате нападения собаки. На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Как сообщает информационный центр СК России, инцидент произошел 11 января этого года во дворе дома на улице Викулова в уральской столице. Собака, находившаяся на выгуле без поводка и намордника, напала на 30-летнюю женщину. Пострадавшая получила многочисленные травмы, ей потребовалась медпомощь. Отмечается, что в момент происшествия владелица пса находилась рядом, но ничего не сделала.

Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело по этой ситуации. Также глава федерального ведомства запросил доклад о ходе и результатах его расследования.

Напомним, в конце прошлого года в Нижнем Тагиле после очередного нападения собаки на детей было возбуждено уголовное дело.