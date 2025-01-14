Mash: ВСУ попытались атаковать казанский завод "Оргсинтез"

ВСУ попытались атаковать завод "Оргсинтез" в Казани, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, обломки сбитого беспилотника упали на территорию предприятия. На месте ЧП виден сильный дым. Mash пишет, что горят три цистерны.

По словам очевидцев, дроны сначала пролетели над селом Осиново, потом был слышен взрыв неподалеку от завода.

Как сообщили в пресс-службы главы Татарстана, в 5:20 утра в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны. Пострадавших нет.

Глава республики Рустам Минниханов выехал на место происшествия.