Совфед анонсировал законопроекты по защите от финансового мошенничества

В Совете Федерации подготовили пакет законодательных инициатив, которые должны защитить граждан от финансового мошенничества.

Как заявила спикер Валентина Матвиенко, этот проект должен "гарантированно защитить наших граждан, получающих финансовые услуги", сообщает ТАСС.

Матвиенко указала, что парламентарии планируют в весеннюю сессию продолжить законодательную работу, в том числе в сферах борьбы с нелегальным алкоголем, защиты и поддержки участников спецоперации и их семей, демографической политики, охраны объектов культурного и исторического значения.

Ранее правительство России утвердило постановление, которое поможет ограничить телефонное мошенничество. Речь идет об оптимизации перечня лицензий на оказание услуг связи: