"Ъ": В деле о гибели генерала Кириллова появились два новых фигуранта

В деле о теракте, жертвой которого стал генерал войск РХБЗ Игорь Кириллов, появилось сразу два новых фигуранта. Речь может идти о двух участники запрещенной организации с Северного Кавказа.

Двух уроженцев Ингушетии, занимавшихся мелким бизнесом в столице, задержали в Сибири и отправили од административный арест на 15 суток за неповиновение полицейским и мелкое хулиганство. Предполагаемых злоумышленников на днях отправят в Москву, где передадут следователям, занимающимся оперативным обеспечением расследования уголовного дела об убийстве, изготовлении взрывного устройства и теракте, пишет "Ъ".

Ранее Владимир Путин прокомментировал покушение на генерал-лейтенанта РХБЗ ВС РФ, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. В результате взрыва в Москве погиб сам военный и его помощник. Сообщалось, что ответственность за произошедшее взяла на себя Служба безопасности Украины.

"Устремления противника нам понятны, покушение является не единичным, и не только на военных – на журналистов и общественных деятелей. Это признаки террористического характера действующего в Киеве режима", - заявил президент РФ.

Говоря об этих покушениях и убийстве Кириллова, он признал, что российские спецслужбы "пропустили эти удары".

"Нужно совершенствовать эту работу и не допускать тяжелейших для нас проколов", - поставил задачу Путин.