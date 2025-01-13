Игорь Бабушкин поздравил сотрудников прокуратуры Астраханской области с профессиональным праздником

В 2025 году отмечается 303-летие со дня основания российской прокуратуры. Губернатор Игорь Бабушкин и прокурор Астраханской области Сергей Фрост возложили цветы к мемориальному комплексу, установленному в честь работников прокуратуры региона.

На торжественном мероприятии Игорь Бабушкин поблагодарил коллектив за профессионализм и преданность долгу, ответственный и неравнодушный подход к работе.

Сегодня одним из ключевых направлений деятельности работников ведомства является поддержка участников военной спецоперации и их семей. Глава региона выразил уверенность в продолжении работы по обеспечению надежной и всесторонней защиты прав военнослужащих и их близких.

За прошлый год органами прокуратуры Астраханской области выявлено почти 30 тысяч нарушений законодательства, в том числе, около 8 тысяч – в экономической сфере. Пресечено 6 тысяч нарушений прав несовершеннолетних. А общее количество преступлений в регионе сократилось на 9%.

Игорь Бабушкин также отметил эффективную работу надзорного ведомства по контролю за исполнением национальных проектов и региональных программ, сроков и качества строительства детских садов, школ, больниц и других социально-значимых объектов, что помогает избежать нецелевого расходования бюджета и бороться с недобросовестными подрядчиками.

Особую признательность глава Астраханской области выразил ветеранам прокуратуры за сохранение лучших традиций службы и ценный опыт для молодых сотрудников.