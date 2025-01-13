13 Января 2025
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Экономика Кировская область
Фото: kirovreg.ru

По поручению Александра Соколова создана рабочая группа по вопросам пространственного развития территорий Кировской области

Уже на этой неделе члены рабочей группы посетят город Вятские Поляны и Вятскополянский район для определения приоритетных задач по развитию территорий, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Необходимо напомнить, что на оперативном совещании губернатор Александр Соколов поручил разработать программы развития опорных точек региона. Вопросы пространственного развития будет курировать зампред Алексей Жердев.

В числе предварительно определенных приоритетных задач – строительство жилья, создание коммунальной и социальной инфраструктуры, развитие транспорта. Такие позиции отражены и в Стратегии социально-экономического развития Кировской области.

"Необходимо приступить к созданию межмуниципальных программ развития и на территории Омутнинского, Вятскополянского и Котельничского районов. Прошу не затягивать и начинать работу – вместе с местной властью, с жителями определить приоритеты развития и готовить необходимые решения", — сказал Александр Соколов.

александр соколов, совещание(2024)|Фото: kirovreg.ru

13 января по поручению главы региона была создана рабочая группа по пространственному развитию, в которую вошли представители всех ключевых министерств: здравоохранения, энергетики и ЖКХ, соцразвития, образования, строительства, транспорта, внутренней политики, культуры, а также минспорта и туризма. В среду и четверг ее члены будут работать в Вятскополянском районе и в городе Вятские Поляны. Куратор направления зампред Алексей Жердев проведет на территории расширенное выездное совещание по приоритетным направлениям развития.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

Также на следующей неделе члены рабочей группы посетят Котельнич, а в начале февраля запланирован выезд в Омутнинский район.

Стоит напомнить, что в Кировской области уже начали развивать агломерацию, в которую входят Киров, Кирово-Чепецк, Слободской, а также Кирово-Чепецкий и Слободской районы. Глава региона подчеркнул, что во всех муниципалитетах, которые входят в агломерацию, уровень жизни должен соответствовать уровню жизни в центре агломерации – в Кирове.

Теги: александр соколов, пространственное развитие, агломераациыя, развитие опорных точек кировской области


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