В уральском селе из-за увольнения повара закрылась единственная школа

В селе Беляковское Талицкого района Свердловской области свою деятельность приостановила единственная школа, из-за чего 15 учеников не могут посещать учебное учреждение. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как оказалось, уроки были отменены еще с 18 декабря 2024 года, а потому детям предложили посещать занятия в школе в деревне Мохирево в 10 км от дома. Несмотря на то, что для этого был специально выделен автобус, родители отказались отпускать своих детей в соседнюю деревню.

"Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению законодательства о доступности образования, в том числе на предмет организации надлежащей перевозки несовершеннолетних к месту учебы и обратно. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - рассказали в прокуратуре.

Точной причины для отказа родителей или временного закрытия школы в ведомстве не назвали, однако, по словам главы Талицкого городского округа Михаила Михайлова, занятия прекратились после того, как из школы уволился повар. Как передают его слова ЕАН, с 1 сентября старшеклассники и так ездят на учебу в Мохирево, а в декабре это предложили и семьям семи младшеклассников. Сейчас вопрос с поваром уже практически решен - новый сотрудник собирает медицинские справки, после чего выйдет на работу, а уроки возобновятся.