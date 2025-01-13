Пермские полицейские установили подозреваемого в вандализме на остановках

В Перми полицейские установили подозреваемого в совершении вандализма на остановках общественного транспорта Мотовилихинского района.

Выяснилось, что молодой человек 2009 года рождения, ночью, используя металлический молоток, нанес механические повреждения остановочным комплексам. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ. Ведется дознание.

Напомним, пострадали остановки "Рабочий поселок", "Грачева", "Улица 1905 года" и "микрорайон Висим". Повреждено 72,2 кв.м. стекол. Большую часть из них пришлось демонтировать, поскольку осколки представляли опасность.

Сумма ущерба, по предварительным данным, составила более 300 тыс. руб.