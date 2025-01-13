В Екатеринбурге на стройплощадке рабочий упал с высоты 21 этажа

В Екатеринбурге рабочий насмерть разбился на строительной площадке. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, инцидент произошел сегодня утром, 13 января. На стройплощадке по улице Вильгельма де Геннина в уральской столице рабочий упал с высоты. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело. Речь идет о части 2 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Проводится расследование, для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как добавил руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, сотрудники территориального отдела полиции, прибыв на место по данному тревожному сообщению, установили личность погибшего – им оказался мужчина 1968 года рождения, уроженец одной из бывших союзных республик.

"По имеющейся информации, мужчина упал с высоты 21 этажа, что соответствует 84 метрам. Наработанные материалы полицейские направили нашим коллегам из регионального СК России", - отметил полковник Горелых.