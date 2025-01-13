Японии снова угрожает цунами

Предупреждение об угрозе цунами объявлено в Японии. Оно касается островов Кюсю, Сикоку, Амами и для ряда районов острова Хонсю, пишет РИА Новости

Там произошло землетрясение. Как сообщили метеорологи, оно произошло рядом с японским островом Кюсю, магнитуда была более шести баллов.

Сейчас для восточного побережья острова Кюсю и южного побережья острова Сикоку действует предупреждение о цунами высотой до 1 метра.

В 2011 году у северо-восточного побережья Японии в районе острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 9. Это вызвало серию цунами. Высота волны на отдельных участках достигала 40 метров. Тогда погибли 15 тысяч человек, еще более 3 тысяч до сих пор числятся пропавшими без вести.

Более 350 тысяч человек лишились крова. Было разрушено или повреждено более 370 тысяч жилых домов и других сооружений. Российские спасатели помогали в ликвидации чрезвычайной ситуации.

Как мы писали ранее, 14 городов и нескольких десятков населенных пунктов находятся под угрозой цунами на территории трех регионов Дальнего Востока.

"Воздействию цунами в России подвержены участки берегов Камчатки, Курильских островов, острова Сахалин и Приморья", — сообщается на сайте МЧС.