"Екатеринбург-Арену" начали готовить к возобновлению футбольного сезона

Стадион "Екатеринбург-Арена" начали готовить к возобновлению футбольного сезона, который стартует только через два месяца. Однако работа с полем началась уже сейчас.

"В начале января увеличили температуру обогрева поля, а на прошлой неделе произвели подсев семян. Впереди два месяца интенсивных работ с применением установок искусственной инсоляции и защитных материалов", - рассказал главный агроном арены Павел Куприянов.

Как напоминает официальный Telegram-канал стадиона, первый матч 2025 года на "Екатеринбург-Арене" состоится 12 марта. В рамках второго этапа четвертьфинала Пути Регионов Кубка России встретятся местный "Урал" и казанский "Рубин".

Ранее Накануне.RU подробно рассказывало, как ведется работа по подготовке поля к возобновлению сезона после зимней паузы.