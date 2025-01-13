ЕС даст Украине гуманитарную помощь на €140 млн

Еврокомиссия выделила Украине новый пакет гуманитарной помощи. Его оценили в €140 млн.

Деньга даны наиболее уязвимым слоям населения, особенно на востоке и юге страны. Помощь включает продовольствие, жилье, питьевую воду, здравоохранение и защиту в зимнее время, пишет "Интерфакс".

Ранее €3 млрд перечислил Украине Евросоюз в виде очередного транша кредита от группы семи (G7). Глава евродипломатии Кая Каллас уточнила также, что этот кредит будет погашаться за счет экспроприированных "доходов от активов России". По ее словам, ЕС таким образом намерен "поддерживать украинскую экономику, чтобы высвободить [украинские] деньги на военные нужды". Всего G7 планирует выделить кредит Украине в сумме до €50 млрд. Его выделяют на срок в 40 лет.