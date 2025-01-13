Пожар в здании военного госпиталя в центре Тулы

Пожар возник в здании военного госпиталя в центре Тулы. Как пишет издание Тульские новости, огонь видно из окон на третьем этаже в 39-м отдельном медицинском отряде Воздушно-десантных войск. Люди эвакуируются. Рядом со зданием находятся тульский патронный завод и Кремль.

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Улица Советская перекрыта.

Ранее мы писали о том, что врачи привели данные о состоянии пострадавшего в пожаре на промышленном предприятии Энгельса.

Сотрудник пожарной службы МЧС, тушивший пожар на предприятии, находится в больнице Саратова. Его лечат, состояние – стабильно тяжёлое, сообщил минздрав Саратовской области.

Из-за роста площади возгорания на промышленном предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, в Энгельсе был введен режим чрезвычайной ситуации.