Спасатели продолжают поиски первоклассника в Сургуте, которого затянуло под лед

В МЧС Югры прокомментировали трагедию, которая произошла сегодня в Сургуте. По информации ведомства, двое первоклассников сегодня отправились на водоем и спустились к воде, где установлена информационная табличка: "Выход на лед запрещен".

Одного ребенка спасателям удалось спасти, второго затянуло под лед. Ведутся поиски.

МЧС России призывает соблюдать правила безопасности на льду: не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости, не проверять прочность льда ногой. Запрещается прыгать на льду, собираться большим количеством людей в одной точке. Выходить на лед можно только при отсутствии запрещающих знаков, под снегом могут быть трещины, полыньи или лунки.