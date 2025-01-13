Собрана основная часть мазута, вытекшая с кормы танкера "Волгонефть-239"

Специалисты собрали из акватории Черного моря основную часть мазута, вытекшего из кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшего на мель, сообщает оперштаб Краснодарского края.

"Специалисты Морспасслужбы собирают мазут вдоль береговой линии рядом с кормой танкера "Волгонефть-239", - сообщается Telegram-канале оперштаба. - Вручную лопатами в мешки убирают небольшие полосы мазута у самого берега – ранее вытекший из судна нефтепродукт бонами подогнали к берегу и удерживали, чтобы он не расплывался по акватории".

Отмечается, что основную массу мазута собрал экскаватор по мере прокладки дороги. Сейчас из воды достают оставшиеся фрагменты.

10 января при обследовании кормовой части "Волгонефть 239" специалисты обнаружили со стороны берега пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м. В Минтрансе заявили, что его оперативно локализуют с помощью боновых заграждений, затем уберут с морской поверхности биосорбентом. В район были направлены пять судов, а также береговая спасательная служба с оборудованием и спецтехникой.

Сегодня, спустя месяц после ЧП с танкерами, была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий аварии в Керченском проливе.