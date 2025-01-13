Екатеринбургский метрополитен выпустил на линию два дополнительных состава

Два состава, которые еще в ноябре вернули в метро Екатеринбурга после капремонта, уже выпустили на линию. С 9 января они полноценно курсируют, а позднее благодаря им удастся сократить частоту движения поездов. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

"Поезда находились на капитальном ремонте в Санкт-Петербурге. С 9 января оба состава находятся на линии и полностью функционируют", - сообщили в пресс-службе, добавив, что график движения будет скорректирован позднее.

Ранее мы писали, что интервалы движения в пиковые часы сократятся с 4 минут до 3 минут 40 секунд. Модернизацией занимались специалисты петербургского Октябрьского электровагоноремонтного завода. После возвращения в уральскую столицу, составы прошли процедуры настройки и обкатки.

Теперь парк подземки включает 17 поездов, а отремонтированные прослужат Екатеринбургу до 2039 года.