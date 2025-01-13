Пашаев попал под новую "уголовку"

Бывший адвокат Эльман Пашаев попал под новое уголовное дело. В нём он – подозреваемый.

Подробности этого дела пока не разглашают, пишет РИА Новости.

17 сентября 2024 г. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Как установили следователи, экс-адвокат в феврале 2024 г. при личной встрече с бизнесменом Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. В результате Пашаев получил от Блиновского денежные средства в размере 46 млн руб.