Двух пенсионеров ранили дроны ВСУ в Курской области

Два пенсионера оказались ранены из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн.

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По его словам, в Беловском районе атаке дрона подвергся гражданский автомобиль на дороге между селом Белица и деревней Гирьи.

"У мужчины 1950 года рождения - осколочные ранения руки, у его жены 1951 года рождения – множественные осколочные ранения груди и ног", - написал он.

По словам главы, на месте им оказали первую помощь. Супругов экстренно увезли в Курскую областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и лечения. Хинштейн поручил региональному минздраву держать вопрос помощи потерпевшим на постоянном контроле.

"Наши воины и власти делают всё возможное, чтобы обезопасить жизни людей, однако в некоторых населённых пунктах курского приграничья ещё существует угроза!", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что более 200 воздушных атак со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) над Донецком и Макеевкой сорвали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) за прошедшую неделю.

Атаки предотвратили с помощью системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса". Всего было перехвачено 208 украинских дронов.

По данным ведомства, один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) должен был подорвать газовую магистраль возле одной из школ в Донецке