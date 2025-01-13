13 Января 2025
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Lisi Niesner

Названо имя нового руководителя движения ХАМАС

Движение ХАМАС в секторе Газа возглавил младший брат убитого главы политбюро этой организации Яхьи Синвара Мухаммед.

Мухаммед Синвар в основном действовал за кулисами, за что получил прозвище "Тень", приводит РИА Новости данные The Wall Street journal.

17 октября в МИД Израиля официально подтвердили ликвидацию лидера политбюро ХАМАС Яхью Синвара. Об этом местным СМИ рассказал глава МИД Израиля Исраэль Кац. Он добавил, что теперь у армии есть возможность незамедлительно приступить к освобождению заложников в секторе Газа.

Синвара возглавил ХАМАС после смерти прежнего главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании. Он был убит 31 июля в Тегеране в результате удара по его резиденции. Атака произошла после того, как Хания принял участие в инаугурации нового президента Ирана.

Теги: Яхья Синвар, Мухаммед Синвар, ХАМАС


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