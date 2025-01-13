13 Января 2025
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Чемпионка Юношеских Олимпийских игр по художественной гимнастике провела мастер-класс в Березниках

В Березниках прошел мастер-класс чемпионки Юношеских Олимпийских игр по художественной гимнастике Дарьи Трубниковой.

Спортивное мероприятие состоялась в рамках межрегиональной программы Группы «Уралхим» – «Миссия чемпиона». Опыт мастера спорта международного класса переняли более 100 спортсменок из Березников и Соликамска. Тренировка прошла на базе дома спорта «Азот».

Дарья Трубникова провела занятия по общей и специальной физической подготовке, рассказала про особенности своих тренировок с мячом и лентой. После мастер-класса юных гимнасток Верхнекамья ждала автограф-сессия, где каждая смогла пообщаться с титулованной спортсменкой и сделать фото на память.

Чемпионка Юношеских Олимпийских игр рассказала, что для нее это спортивное событие было знаковым: "Я рада, что могу передать свой опыт детям и увидеть их бесценные эмоции. Такие встречи заряжают и мотивируют юных спортсменов. У кого-то в рамках проекта сбывается мечта – увидеть кумира. «Миссия чемпиона» показывает молодежи, что добиться результата может спортсмен из любого города нашей страны, нужны только трудолюбие и большая любовь к своему делу. Замечательно, что Группа «Уралхим» поддерживает спорт во всех его проявлениях".

(2025)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Благодаря инициативе компаний «Уралхим» и «Уралкалий», с 2021 года регион со своей «миссией чемпиона» уже посетили титулованный боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун, бронзовый призёр Олимпийских игр по греко-римской борьбе Мингиян Семенов, именитые пловцы Александр Попов и Владимир Сельков, легендарные хоккеисты Александр Якушев и Алексей Касатонов и многие другие.

Теги: чемпионка, художественная гимнастика, миссия чемпиона


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