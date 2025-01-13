"Первое впечатление было: вау": победительница "Мисс Екатеринбург" улетела на Мальдивы

"Мисс Екатеринбург-2024" Алена Козлова улетела на Мальдивы спустя несколько месяцев после победы в конкурсе.

Напомним, что Алена получила подарок за победу в общегородском конкурсе красоты – поездку на Мальдивы от компании "Практика". Однако сразу им девушка не воспользовалась. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Мисс Екатеринбург", в путешествие она отправилась в январе нынешнего года вместе с мамой.

"Перелет был нелегким, но это определено того стоило. ⁠Первое впечатление было таким: вау, это что, не картинка, а реальность! Маме здесь тоже очень нравится. ⁠Моя большая мечта – это много путешествовать, поэтому я думаю, что сюда когда-нибудь вернусь", - рассказала девушка.

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург-2024" состоялся в День города 17 августа на главной сцене в Историческом сквере. Победу одержала Алена Козлова. Титул первой вице-мисс у Дианы Мальцевой, а второй вице-мисс стала Софья Котельникова. В номинации "Мисс зрительских симпатий" большинство голосов отдали Марии Турунцевой.