Федеральную комиссию по ликвидации мазута создали спустя месяц после керченской аварии

Правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии в Керченском проливе создал сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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Комиссию возглавил вице-премьер Виталий Савельев. Его первый заместитель - глава МЧС Александр Куренков. Он будет отвечать за оперативное управление всеми службами на месте чрезвычайной ситуации.

В состав комиссии вошли представители МЧС, Минприроды, Минтранса, Минстроя, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Росморречфлота и других ведомств, а также глава Республики Крым, губернаторы Краснодарского края и Севастополя.

Мишустин приказал значительно повысить эффективность работы и привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил при обнаружении на побережье выбросов пятен мазута ликвидировать их в течение суток.

Сообщалось, что в шести районах Крыма обнаружены новые выбросы мазута. Загрязнения обнаружены в Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте, Сакском, Черноморском районах, а также на о. Тузла и мысе Такиль Ленинского района. К местам обнаружения нефтепродуктов оперативно направлены силы и средства необходимые для полной очистки загрязненных участков.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.

В результате аварии пострадали почти 5,8 тысяч птиц. Пернатых нашли спасатели и волонтеры в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края.

Волонтеры сразу передают птиц в центры, где их отмывают от нефтепродуктов, лечат и отправляют на реабилитацию. Оттуда их выпускают в дикую природу уже через неделю.

Сегодня замминистра образования Краснодарского края Сергей Урайкин извинился перед волонтерами центра спасения птиц. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Друзья, хочу принести искренние извинения за произошедшую в одном из волонтерских центров ситуацию. Эмоционально высказался – непрерывное напряжение дало о себе знать", - написал он.