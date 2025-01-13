В Прикамье школьница, которую выбросил из окна парень, идет на поправку

Выброшенная бывшим парнем с балкона девятого этажа 14-летняя девушка идет на поправку. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

Врачи дают положительные прогнозы по ее состоянию здоровья. Сотрудник регионального следственного управления поздравила девушку с наступившими праздниками и пожелала ей скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что ночью 16 декабря 2024 года в селе Гамово Пермского края несовершеннолетняя стала жертвой преступных действий своего знакомого. По данному факту в территориальном следственном отделе расследуется уголовное дело. Помимо выполнения следственных действий по уголовному делу с участием потерпевшей, офицеры ведомства навещают ее для оказания поддержки и необходимой помощи.

СКР опубликовал фото пострадавшей из больницы.