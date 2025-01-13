Рейсы по направлению "Екатеринбург - Санкт-Петербург" задерживаются из-за непогоды

Из-за непростых погодных условий в Санкт-Петербурге было перенесено несколько рейсов из международного аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Хуже всего обстоят дела у пассажиров рейса FV-6404 авиакомпании "Россия", который должен был вылететь еще в воскресенье - 12 января в 22.25. Рейс был задержан и перенесен на 17.30 сегодняшнего дня. Этот же рейс запланирован и на сегодня - тоже в 22.25. Будет ли он также задержан, пока неизвестно - на онлайн-табло данных о переносе нет.

Также "Россия" должна была сегодня вылететь из "Кольцово" в 06.15, однако рейс перенесли на 13.45.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" тоже перенесла рейс U6-174 с 12.00 на 14.00.

При этом сегодня пассажиры "Кольцово", вероятно, все же смогут отправиться в северную столицу. Утром из Екатеринбурга уже вылетел рейс DP-516 авиакомпании "Победа" - перенос с 06.00 на 09.37. Также утренний рейс 5N-502 авиакомпании SmartAvia в 07.15 был перенесен на 12.25 и уже вылетел.

Напомним, что накануне аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге приостановил прием и отправку воздушных судов в связи со сложными метеоусловиями. Всего из-за непогоды было задержано порядка 90 рейсов. Изначально предполагалось, что возобновление приема и отправки рейсов начнется после 09.15 (по мск) 12 января, однако приостановку рейсов продлили.