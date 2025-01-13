Аксенов поручил ликвидировать выбросы мазута на берег Крыма за сутки

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил при обнаружении на побережье выбросов пятен мазута ликвидировать их в течение суток.

"Весь берег поделен, закреплены ответственные за чистоту территорий. С 7 утра начинается обход полностью всей пляжной территории в Республике Крым", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

"При обнаружении пятен мазута в течение суток, глобальная всегда задача - ликвидировать последствия, обнаруженные на утро", - подчеркнул глава Крыма.

Ранее сообщалось, что в шести районах Крыма обнаружены новые выбросы мазута. Загрязнения обнаружены в Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте, Сакском, Черноморском районах, а также на о. Тузла и мысе Такиль Ленинского района. К местам обнаружения нефтепродуктов оперативно направлены силы и средства необходимые для полной очистки загрязненных участков.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.