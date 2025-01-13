Маск считает, что английский премьер решил сорвать выборы главы США

Бизнесмен Илон Маск считает, что глава кабина Англии Кир Стармер послал в США агентов. Целью их работы якобы стал подрыв президентских выборов.

Таков был смысл комментария Маска, оставленный под постом пользователя соцсети Х о том, что Стармер не был приглашен на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

Бизнесмен Илон Маск якобы хочет сменить премьер-министра Великобритании Кира Стармера ранее запланированных на 2029 г. выборов. Это могло стать темой разговора Маска с соратниками. Маск и его единомышленники изучают, каким образом могут дестабилизировать британское правительство лейбористов. В частности, бизнесмен ищет возможность поддержать другие политические движения в королевстве, включая правую партию Reform UK.