13 Января 2025
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Фото: Крис МакЭндрю / пресс-служба парламента Великобритании / parliament.uk

Маск считает, что английский премьер решил сорвать выборы главы США

Бизнесмен Илон Маск считает, что глава кабина Англии Кир Стармер послал в США агентов. Целью их работы якобы стал подрыв президентских выборов.

Таков был смысл комментария Маска, оставленный под постом пользователя соцсети Х о том, что Стармер не был приглашен на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

Бизнесмен Илон Маск якобы хочет сменить премьер-министра Великобритании Кира Стармера ранее запланированных на 2029 г. выборов. Это могло стать темой разговора Маска с соратниками. Маск и его единомышленники изучают, каким образом могут дестабилизировать британское правительство лейбористов. В частности, бизнесмен ищет возможность поддержать другие политические движения в королевстве, включая правую партию Reform UK.

Теги: Илон Маск, Кир Стармер, премьер-министр Великобритании


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.01.2025 09:05 Мск FT: Маск хочет сменить премьера Британии
Ранее 05.07.2024 15:03 Мск Новым премьер-министром Великобритании стал бывший прокурор

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