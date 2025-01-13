В Тюмени в школах и в детских садах были выявлены нарушения в организации питания

В Тюмени в школах № 88 и № 51, лицее № 34, а также в детских садах №112 и №42 были выявлены нарушения в организации питания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Организацией питания занимался комбинат "Центральный". Во время проверки были выявлены факты несоблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и технических регламентов, в том числе при использовании холодильного оборудования, хранении продуктов, уборке помещений.

Прокуратура округа внесла директорам комбината школьного питания и образовательных учреждений представления. По результатам их рассмотрения нарушения устранены, семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. По постановлениям прокуратуры семь ответственных должностных лиц привлечены к административной ответственности ст. 6.6 КоАП РФ, ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, им назначены штрафы на общую сумму 45 тыс. рублей.



Соблюдение требований законодательства при организации питания в образовательных учреждениях на поднадзорной территории остается на контроле прокуратуры округа.