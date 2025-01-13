Глава Пентагона захотел увеличить траты на оборону на $50 млрд

Министр обороны США Ллойд Остин захотел увеличить траты на обороны на $50 млрд. Речь идёт о 2026-ом финансовом годе.

Такую рекомендацию дал Остин в письме Административно-бюджетному управлению (OMB) США, написанном 27 ноября 2024 г. Если эти траты утвердят, в ближайшие годы бюджет военного ведомства может превысить $1 трлн, сообщает Bloomberg.

Ранее Остин заявил, что у армии России есть "некоторые преимущества" в конфликте на Украине. По его словам, РФ играет решающую роль.