В Свердловской области утвердили программу по развитию автомобильного туризма

В Свердловской области утверждена программа по развитию автомобильного туризма до 2030 года. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Документ разработан для увеличения туристического потока, повышения качества придорожного сервиса и доступа к туробъектам.

"Программа предполагает комплексное развитие. Это значит, что вдоль трасс появится не просто больше кемпингов, заправок, но также качественная мобильная связь и понятная навигация", - пояснила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова (на фото).

План мероприятий по развитию автомобильного туризма в регионе включает: создание условий для увеличения числа кемпингов и кемпстоянок; разработку рекомендаций для объектов дорожного и придорожного сервиса по обслуживанию туристов; создание новых парковочных зон вблизи объектов показа; обеспечение мобильной связью и интернетом приоритетных для туризма направлений, а также развитие сети туристско-рекреационных троп.

Ранее сообщалось, что на Урале планируют построить сеть отелей для развития автотуризма.