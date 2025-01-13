В Талице накрыли нарколабораторию, где готовили сладости с психотропными веществами

В Талице Свердловской области обнаружили нарколабораторию, где наркодельцы выращивали и подмешивали грибы в самодельные конфеты для дальнейшей продажи. Подробнее об этом в своих соцсетях рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, двое жителей Среднего Урала запустили свое производство шоколадных конфет в форме сердца, но с одной особенностью - психотропным веществом внутри. Чтобы скрытно продавать наркотики, наркодельцы сняли квартиру в Талице, где выращивали и высушивали грибы, подмешивали в конфеты и продавали через открытый ими же онлайн-магазин в одном из мессенджеров.

Ирина Волк отметила, что одна такая конфета стоила порядка 1 тыс. рублей, что давало фигурантом уголовного дела около 600 тыс. рублей ежемесячной прибыли.

Первыми о приступной схеме в результате оперативно-розыскных мероприятий узнали тюменские полицейские, которые и задержали подозреваемых по месту их проживания. Оказалось, что те ранее уже были судимы за аналогичные правонарушения. В ходе обысков было обнаружено порядка 400 готовых к продаже конфет, свыше 1 кг. расфасованного нелегального товара, более 300 растущих грибов и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Все было изъято и направлено на экспертизу.

Следователем Тюменского ЛО МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 и 231 УК РФ, которые в настоящее время соединены в одно производство. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.