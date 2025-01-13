13 Января 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Бастрыкин потребовал проверить детсад в Богдановиче, где дважды травмировалась 4-летняя девочка

Новости о травмировании 4-летней девочки в детском саду"Сказка" в Богдановиче дошли до главы СК России Александра Бастрыкина. Он потребовал предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В областной прокуратуре также организовали проверку. По их данным, в том числе, предоставленным и матерью пострадавшей, только в октябре и декабре 2024 года девочка получила рваную рану десны и губы, сотрясение мозга и сломала зуб. Сейчас ребенок находится на длительном и дорогостоящем лечении. Более того, мать девочки рассказала, что после травмирования, сотрудники детсада не сообщали ей о произошедшем. Женщина также рассказала, что на территории дошкольного учреждения находятся опасные для жизни и здоровья несовершеннолетних конструкции.

"В соответствии с положениями действующего законодательства образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних в период пребывания их в учреждении. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников дошкольного учреждения в части соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - сообщили в прокуратуре.

Теги: Бастрыкин, Богланович, СКР, прокуратура, травма, детсад, ребенок, проверка


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