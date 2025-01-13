Более 200 воздушных атак ВСУ предотвратили за прошедшую неделю

Более 200 воздушных атак со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) над Донецком и Макеевкой сорвали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) за прошедшую неделю, пишет Lenta.ru со ссылкой на управление ФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР).

Атаки предотвратили с помощью системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса". Всего было перехвачено 208 украинских дронов.

По данным ведомства, один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) должен был подорвать газовую магистраль возле одной из школ в Донецке.

Как пишет ТАСС, пик атак дронами ВСУ по российским регионам вне зоны специальной военной операции (СВО) был в октябре. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 1 128 БПЛА. В ноябре число предотвращенных атак снизилось до 1 038, в декабре - до 731.

Всего в 2024 году над 35 регионами вне зоны СВО было сбито около 7 345 БПЛА самолетного типа.

10 января супермаркет в Киевском районе Донецка подвергся атаке вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщили ТАСС в оперативных службах, предположительно, огонь велся с применением РСЗО HIMARS. Были ранены два человека.