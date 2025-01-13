В Перми неизвестные массово расстреляли остановочные пункты

В Перми неизвестные массово расстреляли остановочные пункты. Пострадали остановки "Рабочий поселок", "Грачева", "Улица 1905 года" и "микрорайон Висим".

Как сообщили Накануне.RU в городском дептрансе, ведомство разыскивает свидетелей массового расстрела остановочных пунктов. Повреждено 72,2 кв.м. стекол. Большую часть из них пришлось демонтировать, поскольку осколки представляли опасность.

Сумма ущерба, по предварительным данным, составила более 300 тыс. руб. Власти намерены подать заявление в полицию.