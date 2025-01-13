Аномальные январские оттепели на Среднем Урале прекратятся

На Средний Урал идет похолодание. В ближайшее время аномальные оттепели прекратятся.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 13 января в городе ожидается от нуля до минус 2 градусов. Во вторник, 14 января, похолодает до минус 4-6 ночью и минус 1-3 днем. В среду, 15 января, ночная и дневная температура опустится еще на 1-2 градуса.

В конце недели, по предварительным прогнозам, похолодание продолжится. В четверг и пятницу ночные температуры могут упасть до 12-14 градусов мороза. Однако уже к выходным вновь немного потеплеет.

Стоит отметить, что январь 2025 года в Екатеринбурге аномально теплый. Его средняя температура близка к рекорду 1978 года.