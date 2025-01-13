13 Января 2025
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Экономика В России
Фото: admtyumen.ru

Самозанятые уплатили налогов на 100 млрд в 2024 году

В 2024 году самозанятые в России уплатили 99,8 млрд руб. по налогу на профессиональный доход, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее.

Рост поступлений связан с увеличением числа самих самозанятых, ростом их выручки и повышением среднего чека по их доходам. По статистике ФНС, на конец прошлого года самозанятых насчитывалось 12,2 млн человек — год назад их было на 3 млн меньше. Также в 2024 году они заработали 2,2 трлн руб., что в 1,6 раза больше показателя 2023 года (1,4 трлн).

Негативный источник роста популярности НПД — "подготовка" компаний к переходу на прогрессивный НДФЛ. Недобросовестные налогоплательщики могут заранее переводить своих сотрудников в самозанятость, чтобы частично погашать налоговые убытки, сообщают "Известия".

Напомним, в Минэке не увидели предпосылок для повышения порога доходов для самозанятых.

Теги: самозанятые, налоги, работа


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