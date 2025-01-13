У прокуратуры были претензии к владельцам "Волгонефти-212" еще в 2019 году

Летом 2019 года компания — владелец российского танкера "Волгонефть-212" нарушила морское законодательство при перевозке опасных грузов.

К ООО "Кама Шиппинг" прокуратура имела претензии. В настоящее время следствие передало экспертам техническую информацию о судах, потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Речь идет о прохождении танкерами регламентных работ. У СК России могут появиться вопросы к судовладельцам. Пока обвинения в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта предъявлены только капитанам судов, сообщают "Известия".

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.