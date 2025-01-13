Банки отказывают аграриям в выдаче льготных кредитов

Российские банки начали выходить из программы льготного кредитования сельскохозяйственных производителей.

Первым стал "Сбербанк", на долю которого приходилось 35% финансирования отечественного агропромышленного комплекса. Решение банка об отказе участия в программе в текущем году обсудили на совещании с участием Минсельхоза, представителей правительства, регионов и агропромышленного комплекса.

Как заявил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников, "Сбербанк" заявил о том, что при высокой ставке Центробанка России и неблагоприятной ситуации он не может себе позволить выдавать краткосрочные и инвестиционные займы по линии сельского хозяйства. Он указал, что льготное кредитование очень важно для отрасли, так как помогает, в том числе провести посевную кампанию, поэтому необходимо сохранить его доступность. В 2024 году с отказами в получении таких займов аграрии уже столкнулись в Самарской области и на Урале.

Как заявил заместитель губернатора Волгоградской области ИВасилий ванов, курирующий АПК, Минсельхоз совместно с региональными министерствами, департаментами и комитетами уже провели ряд совещаний и перераспределили лимиты, которые предназначались банку, сообщают "Известия".