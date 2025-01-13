В Минэке не увидели предпосылок для повышения порога доходов для самозанятых

В России предпосылок для повышения порога по доходам самозанятых пока нет.

Как заявила замглавы Минэка Татьяна Илюшникова, порог доходов самозанятых — 2,4 млн, если его разделить на 12 месяцев, то это 200 тыс. руб. в месяц. По ее словам, с учетом выходных и праздничных дней эта сумма выше среднероссийской зарплаты. По данным за сентябрь она составила 84,3 тыс.

"Если хотим, чтобы часть самозанятых перешла в трудовые отношения, надо понимать, какая часть и в какие отрасли. Нужно смотреть, где наибольшая кадровая потребность", — указала Илюшникова.

Отмечается, что в настоящее время государство не видит необходимости вводить жесткие запреты, так как обычно они воспринимаются негативно и их только еще больше хочется нарушить, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в России может появиться новая мера поддержки самозанятых – оплачиваемый больничный. Поправки предложил Минтруд.