13 Января 2025
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Федеральный бюджет России не будет финансировать защиту аэропортов от дронов

Власти России не будут оснащать гражданские аэродромы, отнесенные к объектам транспортной инфраструктуры I категории, техническими средствами обнаружения и противодействия противоправному применению беспилотных воздушных судов (БАС).

Об этом следует из новой версии федерального проекта "Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем (БАС)". Он – часть нацпроекта по БАС. К I категории аэродромов относятся столичные аэропорты, а также воздушные гавани Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Уфы, Казани, Минеральных Вод, Хабаровска, Омска, Челябинска, Южно-Сахалинска, Якутска, Тюмени, Калининграда и др.

Вопросами противодействия БПЛА, как и сейчас, будут заниматься военные и сами аэропорты. В настоящее время российские аэропорты нередко приостанавливают работу из-за атак дронов, сообщают "Ведомости".  

Ранее сообщалось, что 11 миллиардов рублей направят на защиту российских аэропортов от дронов. Сейчас, например, аэропорт Сочи уже имеет оборудование по борьбе с беспилотниками, некоторые другие – тестируют оборудование.

Теги: аэропорты, дроны, авиация


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