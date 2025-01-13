Федеральный бюджет России не будет финансировать защиту аэропортов от дронов

Власти России не будут оснащать гражданские аэродромы, отнесенные к объектам транспортной инфраструктуры I категории, техническими средствами обнаружения и противодействия противоправному применению беспилотных воздушных судов (БАС).

Об этом следует из новой версии федерального проекта "Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем (БАС)". Он – часть нацпроекта по БАС. К I категории аэродромов относятся столичные аэропорты, а также воздушные гавани Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Уфы, Казани, Минеральных Вод, Хабаровска, Омска, Челябинска, Южно-Сахалинска, Якутска, Тюмени, Калининграда и др.

Вопросами противодействия БПЛА, как и сейчас, будут заниматься военные и сами аэропорты. В настоящее время российские аэропорты нередко приостанавливают работу из-за атак дронов, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что 11 миллиардов рублей направят на защиту российских аэропортов от дронов. Сейчас, например, аэропорт Сочи уже имеет оборудование по борьбе с беспилотниками, некоторые другие – тестируют оборудование.