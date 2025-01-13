Темпы роста заработка россиян замедлятся вдвое

В России дефицит рабочей силы сохранится в 2025 году.

Это поддержит увеличение зарплат, однако оно замедлится после существенного скачка окладов в 2024 году. По словам экспертов, рост в реальном выражении замедлится до 2–4%, тогда как в прошлом году он мог составить 8%. Экономика РФ в текущем году будет постепенно охлаждаться на фоне рекордно высокой ключевой ставки в 21%, а вместе с ней и рынок труда.

В среднем рост зарплат в реальном выражении замедлится до 4% год к году, так как работодатели будут неохотно повышать заработные платы из-за индексаций прошлого года, сообщают "Ведомости".

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России держится на рекордно низком уровне.