Число пострадавших в ДТП с участием автобуса в ДНР увеличилось до 33

Число пострадавших в ДТП с участием автобуса Краснодар - Донецк увеличилось до 33, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД региона.

В отношении 59-летнего водителя автобуса, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Иловайске, возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

"На данный момент установлено, что в результате аварии три пассажира погибли и 33 получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники полиции продолжают расследование уголовного дела, а также проводят необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.